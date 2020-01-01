حمدالله: الهلال ليس ليفربول، تتويجه بلقب الدوري السعودي ظلم للنصر

مهاجم النصر يتحدث في نقاط عديدة

وصف عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر منح الهلال لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دون إكمال الموسم بالظلم، نظرًا لأن فارق النقاط بين الفريقين ليس كبيرًا ويُمكن لفريقه تجاوزه في نهاية البطولة كما حدث في الموسم الماضي.

الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن النصر قبل 8 جولات من النهاية الأولى منهم تجمع الفريقين في ديربي الرياض، وقد توقفت البطولة منذ شهر تقريبًا بسبب الإجراءات الحكومية السعودية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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حمدالله سُئل عن الأمر خلال استضافته من موقع كووورة، فأجاب "تتويج الهلال باللقب ظلم، لا أعتقد أن هذا سيكون عادلًا لأنه من الممكن أن يُتوج صاحب المركز الثاني أو الثالث أو الرابع باللقب في النهاية".

"صحيح أن اللقب بات محسومًا تقريبًا بين الفريقين الأول والثاني في جدول الترتيب، لكن الصراع بينهما مازال مفتوحًا، إذ هناك عدة مباريات متبقية للفريقين وكذلك مواجهات مباشرة، الهلال كان متقدمًا عنا بفارق 7-8 نقاط الموسم الماضي ولكننا استطعنا في النهاية الفوز باللقب".

أضاف "تتويج المتصدر باللقب دون إكمال الموسم لن يكون ظالمًا في حالة واحدة، هي أن يكون الفارق بينه وبين مطارديه كبيرًا، مثل الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ أن تتويج ليفربول باللقب لن يكون ظالمًا لأن الفارق مع مانشستر سيتي كبيرًا جدًا".

المهاجم المغربي أكد أنه سعيد ومرتاح جدًا في السعودية وبين صفوف النصر، مبديًا رغبته في البقاء مع الفريق لمدة 6-7 سنوات ومن ثم إنهاء مسيرته مع أولمبيك آسفي المغربي، كما قال عن أقرب اللاعبين له "لاعبون كثر، لكن نور الدين أمرابط أكثرهم قربًا".

وأتم حديثه بالتأكيد على اهتمامه بالفوز بالألقاب الفردية بجانب الجماعية، موضحًا "لست ممن يقولون أن الألقاب الجماعية هي فقط المهمة، نعم هي الأهم لكن اللقب الفردي له أهميته كذلك، والسعي لتحقيقه يصب في النهاية لصالح تحقيق الأهداف الجماعية المنشودة، أنا أحب إحراز الألقاب سواء الفردية أو الجماعية وكنت قريبًا من تسجيل أرقام جديدة هذا الموسم لكن توقف الدوري حال دون ذلك".