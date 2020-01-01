مركز التحكيم الرياضي يُوجه صدمة قاسية للنصر في قضية عبد الله آل سالم

القضية الطويلة اقتربت من النهاية

وجه مركز التحكيم الرياضي السعودي صدمة قاسية لنادي النصر بشأن قضية لاعبه السابق عبد الله آل سالم، إذ حكمت وحسبما أفادت صحيفة الجزيرة السعودية بحصول اللاعب على القيمة المالية الكاملة لعقده.

وكان المهاجم السعودي قد لعب مع النصر معارًا من الفيحاء قبل أن تُفعل إدارة سعود آل سويلم حق شرائه نهائيًا مقابل 3 ملايين ريال سعودي، وبدأت المشكلة بتراجع إدارة الرئيس الجديد صفوان السويكت عن الصفقة وإلغاء تفعيل حق الشراء، وهو ما رفضه الفيحاء تمامًا.

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وقد أثيرت القضية في لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي والتي حكمت لصالح الفيحاء ورفضت طلب النصر إسقاط حقه في تفعيل بند شراء عبد الله آل سالم، ومنحت اللاعب الحق في التوقيع لأي نادٍ في صفقة انتقال حر خلال يناير الماضي.

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ووصلت القضية أخيرًا إلى مركز التحكيم الرياضي والذي حسب صحيفة الجزيرة أصدر حكمًا ألزم خلاله النصر بدفع قيمة عقد اللاعب كاملة والبالغة 7 ملايين و150 ألف ريال سعودي.