كشف عن قرار جديد خاص بالحكام الأجانب .. ماجد الجمعان يُفسر تصريحه عن حكم مباراة النصر والتعاون

النصر خسر نقطتين بتعادله مع التعاون

أكد ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي للنصر على ثقته بالحكام السعوديين، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن سياسة النادي مع الحكام الأجانب لن تتغير، ونافيًا أن يكون قد اتهم الحكم بالمسؤولية عن خسارة فريقه نقطتين أمام التعاون.

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النصر لم يستطع سوى العودة بنقطة التعادل 1-1 من مواجهة التعاون في القصيم، وقد واجه الحكم الكولومبي ويلمار رولدان انتقادات واسعة عقب المباراة من الفريقين، حتى أن التعاون تقدم ضده بشكوى رسمية لاعتراضه على بعض القرارات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجمعان كان قد كتب عقب اللقاء عبر منصة إكس أن الحكم لم يكن وفق الطموح والتطلعات، وقد فسر البعض تصريحه بتحميل الحكم مسؤولية النتيجة المخيبة للنصر، لكن الرئيس التنفيذي نفى ذلك بقوله اليوم عبر إكس "عندما ذكرت بان الحكم لم يكن في مستوى المباراة، لست ممن يقول هو المتسبب في النتيجة. ولكن أنا شخصيا أؤكد بان الحكم السعودي من افضل الحكام وثقتي بهم كبيرة".

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الجمعان كشف خلال تغريدته عن قرار جديد اتخذه النصر فيما يخص الحكام الأجانب، حيث أوضح أن النادي سيُحدد مستقبلًا الدول التي سيتم استقطاب الحكام الأجانب منها، بقوله "سياسه النادي في جلب الحكم الأجنبي لن تتغير على الرغم من ثقتي بالحكم السعودي حالياً. ولكن سيتم الاتفاق مع اللجنة لتحديد الدول التي يستقطب منها حكام مباراتنا".

يُشار إلى أن النصر يتواجد رابعًا في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال في الصدارة.