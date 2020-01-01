فيتوريا: النصر استحق الفوز أمام التعاون، خصمنا القادم؟ لا يهمنا

النصر صعد لدور الـ8

أكد روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي على استحقاق فريقه الفوز على التعاون في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ، مشيرًا في نفس الوقت إلى قوة الفرق الثلاثة المتأهلة لدور الـ8.

وصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عانى كثيرًا أمام الدفاع المنظم للتعاون قبل أن يستطيع مهاجمه وهداف البطولة "عبد الرزاق حمدالله" إحراز هدف الفوز الثمين عند الدقيقة الـ75 من المباراة.

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المدرب البرتغالي بدأ حديثه بالإشارة إلى قوة المباراة وصعوبتها على فريقه، مضيفًا "النصر يستحق الفوز في المباراة، كان لقاءً صعبًا علينا لكننا تمكنا من تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ8".

أضاف "أنا سعيد بأداء اللاعبين اليوم، الآن نبدأ التفكير بالمباراة القادمة، نحن في البطولة نتعامل مع المباريات كل مباراة على حدا".

وعن قرعة ربع النهائي ومنافس النصر القادم بين الثلاثي، الأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي والاستقلال الإيراني، قال فيتوريا "حين تصل إلى هذه المرحلة من البطولة، تُصبح كل الفرق قوية، ولذا لا يهم من الفريق الذي سنواجهه".