النصريستهدف ترميم دفاع الفريق بلاعب التعاون

النصر عرض دفع مبلغ من المال، بالإضافة إلى اللاعب عبدالله سالم

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت تستهدف التعاقد مع إلى المدافع الشاب طلال العبسي لاعب نادي التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العالمي يستهدف ترميم دفاع الفريق بلاعب محلي، من أجل دعم الفريق في هذا المركز بجانب اللاعب البرازيلي مايكون، والعديد من الغيابات المحلية.

التقارير أشارت إلى أن النصر عرض دفع مبلغ من المال، بالإضافة إلى اللاعب عبدالله سالم، مهاجم الفريق الأول.

النصر يُعاني في الخط الخلفي للفريق في ظل الإصابات المتكررة لعمر هوساوي، وقلة خبرة عبدالإله العمري.

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يُذكر أن العبسي قد ظهر بمستوى فني مميز خلال الموسم الماضي مع التعاون، حيث شارك في 26 مباراة، بمعدل 88 دقيقة في كل لقاء.