"بعد التألق أمام التعاون" .. فلاته يتمنى انتقال ثنائي النصر إلى الاتحاد بعد السوبر

أحدهما كان منبوذًا قبل السوبر..

أعرب الناقد الرياضي عبد الله فلاته، عن أمنيته بانتقال اثنين من نجوم نادي النصر، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، في الثاني من سبتمبر المُقبل.

وأشاد فلاته بأداء النصر في مباراة التعاون، بالدور نصف النهائي من كأس الدرعية للسوبر السعودي، والتي انتهت بفوز النادي العاصمي بنتيجة (2-0)، قائلًا إن الفريق واثق ويقدم كرة جميلة، ويمضي بقوة، ولكن الهلال لم يكن ذاته في مباراة الأهلي.

وقال فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إنه يتمنى انتقال ثنائي النصر (ساديو ماني، عبد الإله العمري)، إلى صفوف الاتحاد، موضحًا أن ماني يمارس أدوارًا هجومية ودفاعية، وكذلك سيصبح الاتحاد أقوى بجناح أجنبي ومدافع محلي في المرحلة المُقبلة، ثم أضاف "قد نرى تعاقدات بعد كأس السوبر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وضرب النصر موعدًا مع الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، مساء السبت المُقبل، حيث فاز الهلال على الأهلي بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1)، في الوقت الأصلي من مباراة نصف النهائي، فيما تأهل النصر على حساب التعاون بنتيجة (2-0)، ليتمحور الصراع بين اللقب الخامس للهلال أم الثالث للنصر.

ومنذ فتح باب الانتقالات الصيفية، لم يبرم الهلال أي تعاقدات، فيما تعاقد النصر مع صفقة وحيدة، وهو الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، بينما أبرم الاتحاد العديد من الصفقات، المحلية والعالمية، أبرزها الجناح الفرنسي موسى ديابي، ولاعب الوسط الجزائري حسام عوار، والحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، فضلًا عن صالح الشهري ومعاذ فقيهي، وضم الحارس الشاب حامد الشنقيطي.

وكان ساديو ماني محور جدل واسع قبل كأس السوبر، بعد تداول تقارير حول عرض لجنة الاستقطابات على نادي الاتحاد، ضم اللاعب على سبيل الإعارة من النصر، لموسم واحد، لترد جماهير العميد وقتها بتدشين وسم "ساديو ماني مرفوض"، تعبيرًا عن عدم قبولهم فكرة ضم السنغالي الذي لم يقدم مستويات مأمولة مع النصر خلال الموسم الماضي، إلا أن اللاعب كان أكثر فعالية وخطورة على مرمى التعاون في نصف نهائي السوبر.