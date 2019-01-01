النصر والتعاون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة النصر ضد التعاون في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020

النصر 0 × 0 التعاون

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البدلاء / فهد عائض الرشيدي / ابراهيم الزبيدي / ناصر الدعجاني / حسين شيعان / ريان الموسي / فهد رشيد الحمد / ربيع السفياني / ياسين برناوي / محمد محسن حرزان

تشكيلة #التعاون أمام "النصر" في الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. #يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/OQkVkJsx2v — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) December 13, 2019

التعاون: يبدأ المدرب باولو سيرجيو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من كاسيو دوس انجوس / أحمد عسيري / ريكاردو ماتشادو / طلال العبسي / مدالله العليان / ساندرو مانويل / سيدريك أميسي / نيلدو بيترولينا / هيلدون ألميدا / عبدالمجيد السواط / لياندري تاوامبا

البدلاء / أيمن يحيي / فراس البريكان / فرج الغشيان / يحيي الشهري / عبدالرحمن الدوسري / عمر هوساوي / حمدآل منصور / زيد البواردي / خالد عبدالعزيز الغوينم

النصر: يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من برادلي جونز / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عبداللهمادو/ عوض خميس / مختار علي / بيتروس ماتيوس / أحمد موسي / جوليانو فيكتور / نور الدين أمرابط / عبدالفتاح آدم

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن التعاون يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة ولديه فرصة مميزة لأن يتواجد في الصدارة حال الانتصار، مما سيزيد من صعوبة المباراة وسيضفي عليها المزيد من الإثارة.

النصر يتقاسم الصدارة مع الهلال والأهلي برصيد 20 نقطة مع تقدمه هو وقلعة الكؤوس عن الزعيم بمباراة، الفوز سيجعل العالمي ينفرد بصدارة الجدول ولو بصورة مؤقتة، مما يضع ضغوطًا إضافية مع الهلال والذي لن يخوض الجولة المقبلة بسبب مشاركته بكأس العالم للأندية.

لم يجد النصر صعوبة في أن يسحق البكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين، مما يجعله يدخل مباراة التعاون وهو بمعنويات مرتفعة، ولكن نده هو الند دائم العناد مع الكبار، فسكري القصيم لن يكون لقمة سائغة أمام كتيبة المدرب فيتوريا.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر ضد التعاون في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./