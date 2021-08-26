النصر والتعاون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة النصر ضد التعاون في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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النصر 0 × 0 التعاون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - التعاون الخميس 26 أغسطس 2021،

18 محرم 1443 شاهد

Shahid VIP مرسول بارك

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مباريات اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة



لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



في بث مباشر#ShahidVIP#الرياضة_على_شاهد_وGOBXhttps://t.co/FpYDsYtCK0@mbc_group pic.twitter.com/nruVqKoXZx — SHAHID (@ShahidVOD) August 26, 2021

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دقائق وتنطلق مجريات الشوط الأول

تشكيل النصر

تشكيل التعاون

📋 تشكيلة #الذئاب 🐺 أمام "النصر" في الجولة الـ 3 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . #يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/WgrQgpkYgZ — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 26, 2021

فيما تعادل التعاون مع الحزم بالجولة الأولى بثلاثة أهداف لكل فريق، ومن المعتاد أن يكون سكري القصيم دائمًا ندًا عنيدًا للغاية أمام الكبار، مما يبشر بمباراة ممتعة أمام العالمي.

وفشل النصر رغم البداية الجيدة أمام ضمك في الاستمرار بنفس الشاكلة، إذ تلقى هزيمة غير متوقعة من الفيصلي بهدفين لهدف أثارت غضب الجماهير.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لقمة الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين النصر والتعاون.