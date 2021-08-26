النصر والتعاون: مباشر لحظة بلحظة
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النصر 0 × 0 التعاون
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|النصر - التعاون
|الخميس 26 أغسطس 2021،
18 محرم 1443
|شاهد
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|مرسول بارك
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تشكيل النصر
تشكيل التعاون
فيما تعادل التعاون مع الحزم بالجولة الأولى بثلاثة أهداف لكل فريق، ومن المعتاد أن يكون سكري القصيم دائمًا ندًا عنيدًا للغاية أمام الكبار، مما يبشر بمباراة ممتعة أمام العالمي.
وفشل النصر رغم البداية الجيدة أمام ضمك في الاستمرار بنفس الشاكلة، إذ تلقى هزيمة غير متوقعة من الفيصلي بهدفين لهدف أثارت غضب الجماهير.
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أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لقمة الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين النصر والتعاون.