قبل قمة النصر والأهلي .. العالمي يتلقى ضربة مقلقة والراقي ينتعش بخبر سار

القمة المنتظرة محدد لها يوم الـ13 من سبتمبر الجاري..

يفتتح النصر والأهلي قمم الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، عندما يستضيف ملعب الأول بارك مواجهتهما ضمن الجولة الثالثة في 13 من سبتمبر الجاري.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

العالمي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد أربع نقاط، فيما يحل الراقي المركز الثامن بثلاث نقاط فقط بعد مرور جولتين من الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبل قمة الجمعة المقبل، أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الشكوك تحول حول البرازيلي ماتيوس بينتو؛ حارس مرمى النصر، بشأن اللحاق بالمباراة.

وأوضحت الصحيفة أن الشكوك تأتي كون الحارس مرتبط بمباراة مع البرازيلي مقرر لها فجر الأربعاء المقبل (قبل 48 ساعة من القمة السعودية تقريبًا)، أمام باراجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وهو ما قد يعيق مشاركته في التدريبات الجماعية مع النصر.

GOAL

وأشارت "الرياضية" إلى أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، قد يضطر لمشاركة بينتو أمام الأهلي دون خوض أي تدريب مع الفريق قبل المباراة.

على الجانب الآخر، وبالانتقال لظروف الراقي، فبعدما قلقت الجماهير على نجمها الجزائري رياض محرز في ظل إصابته على مستوى الركبة، زف الصحفي الأهلاوي وليد سعيد خبرًا سارًا لهم..

سعيد أكد أن الإصابة لن تحول بين محرز ومشاركته أمام النصر، إذ سيتم تجهيزه خلال الأيام المقبلة للحاق باللقاء.

يذكر أن فلاديمير بيتكوفيتش؛ المدير الفني الجزائري، كان قد اضطر لاستبعاد محرز من معسكره الحالي، على إثر تلك الإصابة.