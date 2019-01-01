ماذا يحتاج النصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2020

أيام قليلة وينطلق سوق الانتقالات الشتوية السعودي، وبالتأكيد يسعى كل فريق للدعم بشكل جيد من أجل سد العجز

أيام قليلة وينطلق سوق الانتقالات الشتوية السعودي، وبالتأكيد يسعى كل فريق للدعم بشكل جيد من أجل سد العجز الذي يراه كل مدير فني في فريقه.

وبالتأكيد يعمل كل فريق على استغلال الميركاتو الشتوي من أجل تعديل مسار الفريق بصفقات جديدة تكون خلق روح جديدة وحافز لدى اللاعبين.

ونسلط لكم الضوء على أبرز ما يحتاجه النصر السعودي تحت قيادة المدير الفني الروماني روي فيتوريا في الميركاتو الشتوي الحالي حيث يتمكن الفريق من المحافظة على لقبه المحلي وكذلك محاولة السير على نهج الهلال وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا والمنافسة عليه بقوة.

حراسة المرمى

قد لا يكون العالمي في حاجة إلى دعم الفريق في مركز حراسة المرمى نظرًا لتواجد الثنائي براد جونز حارس الفريق الأساسي والحارس البديل وليد عبدالله، وبالتأكيد هذا الثنائي يمنح المدير الفني فيتوريا ثقة كبيرة في هذا المركز، ويشارك الحارس الأسترالي جونز بشكل أساسي مع الفريق منذ قدوم البرتغالي فيتوريا، حيث يعتمد عليه بصورة أساسية، وعلى الرغم من غياب وليد عبدالله مؤخرًا بسبب الإصابة إلا أنه يبقى ضمن أفضل حراس المرمى المحليين في الدوري حتى وإن كانت مشاركاته على فترات متباعدة.

خط الدفاع

على الرغم من امتلاك العالمي العديد من العناصر المميزة في الخط الدفاعي أمثال سلطان الغنام والبرازيلي مايكون وعبد الله مادو وعوض خميس إلا أن فيتوريا أبلغ الإدارة الحالية برئاسة صفوان السويكت برغبته في دعم الخط الخلفي بلاعبين محليين من أجل عدم التعرض لأي أزمة خلال ما تبقى من الموسم الطويل، خاصة في ظل تتابع المباريات المتوقع سواء محليًا أو قاريًا، تقارير مقربة من العالمي قالت مؤخرًا أن النادي يستهدف التعاقد مع المدافع إبراهيم الزبيدي لاعب نادي التعاون الحالي والذي كان قد لعب بقميص الفريق من قبل ويسير بخطى ثابتة رفقة سكري القصيم حتى الآن، كما أن المستويات الملفتة للنظر التي قدمها المدافع الدولي قائد فريق التعاون طلال عبسي 26 عاماً، جعلته يدخل ضمن خيارات الفريق، خاصة أنه سيكون متاحاً لأي من يرغب في ضمه الى صفوفه لأن عقده ينتهي في يونيو 2020.

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خط الوسط

تواجد الثنائي البرازيلي جوليانو وبيتروس في خط وسط النصر يُضيف قيمة كبيرة جدًا للفريق، إلا أن هناك بعض الأوقات التي يُعاني فيها الفريق من بعض الغيابات، حيث يحتاج الفريق إلى بعض العناصر المحلية في مركز وسط الملعب وبالتحديد الأدوار الدفاعية التي لا يمتلك فيها الفريق أفضل العناصر المحلية، وقد يشهد الميركاتو الشتوي اهتمام المدير الفني فيتوريا بدعم هذا المركز.

الجانب الأخر من خط الوسط وبالتحديد الجانب الهجومي فالفريق قد يشهد رحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى والذي لا يُقدم أفضل ما لديه مع العالمي منذ وصوله إلى الفريق العام الماضي، هذا يأتي بالتزامن مع رغبة أحدى الأندية التركية في ضم اللاعب، وقد يفتح باب رحيل موسى الباب للإدارة لدعم الفريق بمحترف جديد على شاكلة نور الدين أمرابط أحد أفضل لاعبي الفريق.

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خط الهجوم

يُمكن اختصار هجوم العالمي بتواجد ثلاثة عناصر لا خلاف عليها في وصفها بالأفضل في المسابقة، فيكفي تواجد الهداف التاريخي لموسم واحد بالدوري السعودي وهو المغربي عبدالرزاق حمد الله، الذي أنهى عام 2019 متربعًا على صدارة هدافي العالم برصيد 57 في جميع المسابقات، كما يرافقه الوافد الجديد عبد الفتاح آدم المتوقع أن يكون له دورًا كبيرًا مع الفريق خلال الفترة المُقبلة، خاصة بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها منذ وصوله للفريق، وأخيرًا يتواجد مهاجم المنتخب السعودي الأوليمبي الشاب فراس البريكان والذي قدم أداءً رائعًا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة خليجي 24، مما يجعل فيتوريا يشعر بالراحة لتواجد هذا الثلاثي في الخط الأمامي خاصة وإنه يعتمد على رأس حربة واحد فقط في المباريات.