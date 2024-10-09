الإيرانيون اختاروا الملعب الجديد بالفعل .. الاتحاد الآسيوي يُقرر نقل مباراة الاستقلال والنصر إلى أرض محايدة

حُسم أمر المباراة الجدلية أخيرًا

أجمعت عديد المصادر السعودية على اتخاذ الاتحاد الآسيوي قرارًا بنقل مباراة الاستقلال الإيراني والنصر السعودي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى خارج إيران.

الأحداث الأمنية والسياسية في إيران دفعت النصر لطلب تغيير مكان المباراة إلى أرض محايدة، خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة إيران وقطر ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى خارج إيران.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أوضحت أن الاتحاد الآسيوي أبلغ نظيره الإيراني بالفعل بنقل المباراة إلى أرض محايدة، معيدًا قرار اختيار الدولة المستضيفة للقاء إلى النادي الإيراني كونه صاحب الملعب، مشيرة إلى أن ذلك جاء تتويجًا لجهود رئيس اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، ووزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل.

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من جانبه، أكد الصحفي الإيراني داوود إيكدري أن هناك 3 وجهات مرشحة لاستضافة المباراة هي الإمارات وقطر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن مسؤولي الاستقلال اختاروا الإمارات وتحديدًا إمارة دبي لخوض اللقاء، وحال الرفض ستكون عُمان الخيار الثاني.

يُشار إلى أن المباراة ستُقام يوم 22 أكتوبر الجاري.