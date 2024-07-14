النصر، الاتحاد وحمدالله .. ثلاثي الماضي يُلاحق حامد البلوي ويهدد استمراره مع الخلود

بعض الملفات لم تُغلق بعد!

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاجأة مدوية تتعلق بقدرة حامد البلوي الاستمرار في عمله مع نادي الخلود الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، وذلك بسبب عدم إغلاقه للملف الأهم في ماضيه.

الأمر يتعلق بقضية التسجيلات الشهيرة التي جمعت النصر والاتحاد وعبد الرزاق حمدالله والبلوي على مدار عام 2023، حيث اتهم الأول الثلاثي الأخير بالتواصل معًا بطريقة غير قانونية مما كلفهم فرض عقوبات مختلفة عليهم بواسطة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

واتهم النصر البلوي تحديدًا بالتحدث هاتفيًا مع حمدالله لإقناعه باللعب للاتحاد خلال فترة سريان عقده، وقد عوقب الرجل بالإيقاف لمدة 6 أشهر والغرامة المالية وقدرها 300 ألف ريال سعودي، ورغم مرور مدة الإيقاف إلا أن المسؤول الاتحادي السابق لم يُنفذ العقوبة الثانية بعدم تسديده للغرامة المفروضة، حسبما أفادت الرياضية، مما يُهدد استمراره في منصبه الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أوضحت أنها تواصلت مع الاتحاد السعودي للرد بالنفي أو الإيجاب على تلك الأخبار، فكان الرد بعدم تقديم إجابة نهائية واضحة، بل اكتفى المسؤولين بالقول "«تتخذ لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الإجراءات النظامية التي تضمن تنفيذ القرارات القضائية، ومنها سداد الغرامات المالية، وتتواصل مع المنفذ ضدهم في هذا الإطار لتنفيذ القرارات وفقًا للائحة الانضباط والأخلاق، ولا يتم وفق النظام إظهار أي معلومات رسمية حول أي مخاطبات بين لجان وإدارات الاتحاد السعودي لكرة القدم والمعنيين بالقرارات".

البلوي بدأ بالفعل ممارسة عمله مع الخلود، كمشرف عام على كرة القدم، عبر تقنيات العمل عن بُعد، وقد أتم النادي عدة صفقات أبرزها محمد جحفلي وحمدان الشمراني وعبد الله هوساوي بجانب التعاقد مع المدرب باولو دوراتي.