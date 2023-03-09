فيديو | لم تكفهم مرارة الهزيمة .. مشجع نصراوي يقع ضحية لجمهور الاتحاد في الجوهرة المشعة

النصر لم يفلح في الانتصار على الاتحاد منذ عام 2018، وبالطبع جمهور العميد لم يفوت الفرصة لمناكفة مشجع نصراوي

تصيّد جمهور الاتحاد السعودي أحد مشجعي النصر في ملعب الجوهرة المشعة، وأقاموا حفلة تلاسن مصغرة حوله، بعدما خسر العالمي الكلاسيكو.

العالمي خسر كلاسيكو الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي أمام العميد بهدف نظيف، سجله البرازيلي رومارينيو دا سيلفا في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وأثناء خروج أحد مشجعي الفريق العاصمي من الاستاد، لسوء حظه قابلته مجموعة من جماهير العميد، ليقع ضحية لمناكفتهم، إذ ظلوا يرددون من حوله: "خمسة مواسم .. نصراوي يبكي".

هتاف الاتحاديين يعود لعدم قدرة النصر على تحقيق الفوز أمام فريقهم في الخمس سنوات الأخيرة، إذ كان آخر انتصار له في ديسمبر 2018 بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف على ملعب مرسول بارك، بينما فاز الاتحاد في الموسم الجاري لقاء آخر قبل لقاء ليلة أمس، وتحديدًا في يناير الماضي في كأس السوبر السعودي.