225 ألف مجموع غرامات الكلاسيكو .. النصر مُهدد بالحرمان من جماهيره

الاتحاد كذلك تمت معاقبته على خلفية الكلاسيكو

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة عقوبات ضد ناديي النصر والاتحاد، على خلفية لقاء الكلاسيكو بينهما، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة أقيمت أول أمس السبت، على ملعب مرسول بارك، وفاز بها العميد بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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وشهدت المباراة أحداث شغب من قبل الجماهير، خاصةً النصراويين الذي ملأوا الملعب بزجاجات المياة، أثناء المباراة، تعبيرًا عن غضبهم من أداء فريقهم.

وقررت لجنة الانضباط تغريم العالمي 150 ألف ريال لقيام جماهيره برمي أكثر من 50 زجاجة مياه، على مدار الشوط الثاني، مما تسبب في إصابة أحد لاعبي النمور، بالإضافة إلى تهديده بالحرمان من جمهوره لمدة مباراة واحدة، حال تكرار الواقعة خلال الستة أشهر المقبلة، في قرار قابل للاستئناف.

فيما تقرر تغريم العالمي 10 آلاف ريال أخرى، لتأخر نزول لاعبيه إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني، في قرار غير قابل للاستئناف.

أما العميد فتم تغريمه 65 ألف ريال فقط، مع تحذيره بتشديد العقوبات حال تكرار واقعة إلقاء جماهيره 15 زجاجة مباراة بأرض الملعب.

يذكر أن العميد يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يحتل العالمي المركز الثامن بست نقاط.

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