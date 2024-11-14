"بعد اعتزاله بقميص الاتحاد" .. النصر يستعين بنجمه السابق للانضمام إلى إدارة الكرة!

اسم كبير يعود إلى النصر..

قرر مجلس إدارة شركة النصر السعودي، الاستعانة بأحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم "السابقين"؛ للعمل في النادي، خلال الفترة القادمة.

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النصر عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر نهائي السوبر السعودي، قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، مع احتلال "المركز الثالث" في مسابقتي دوري روشن للمحترفين والنخبة الآسيوية.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، مساء اليوم الخميس، انضمام النجم الدولي المعتزل عمر هوساوي، مدافع النصر السابق، إلى إدارة كرة القدم في قلعة العالمي.

العنزي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بخصوص هذا الأمر: "هوساوي ينضم لإدارة كرة القدم بنادي النصر.. كل الدعوات والأمنيات له بالتوفيق".

هوساوي البالغ من العمر 39 سنة، أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا، بختام الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ وذلك بعد سلسلة من الإصابات التي ضربته في الفترة الأخيرة.

وكان المدافع المعتزل قد مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفترة من 2011 إلى 2020، تخللها فترة إعارة قصيرة إلى القادسية السعودي، من يناير إلى يونيو 2012؛ متوجًا بـ4 ألقاب رسمية مع العالمي، من بينهم ثلاثية في دوري المحترفين.

جدير بالذكر أن عمر هوساوي انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صيف عام 2020؛ حيث توّج معه خلال 4 سنوات، بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي.