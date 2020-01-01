النصر والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

النصر 0 × 0 الاتحاد

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21’ انطلاقة من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل يمين المنطقة لكن تدخل رائع من حمدان الشمراني وابعدها من أمام امرابط إلى رمية تماس

20’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح النصر بعد تدخل قوي من كريم الأحمدي على عبدالله الخيبري

19’ استئناف المباراة من جديد والكرة بين أقدام لاعبي الاتحاد فى منتصف الميدان

18’ سقوط عبدالرحمن العبود ويبدو انه غير قادر على استكمال المبارة

17’ تمريرة طولية خطيرة تضع هارون كمارا منفردًا بالمرمي ومحاولة المرور من الحارس زيد البواردي لكنه استخلصها من هارون كمارا بنجاح

16’ ركنية للاتحاد تنفذ بعرضية من ليوناردو لداخل المنطقة تلقاها جوناس برأسية اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ خطأ لصالح الاتحاد بعد تدخل قوي على رومارينيو فى منتصف الميدان

12’ تنفيذ الخطأ بعرضية من نور الدين امرابط لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة

11’ خطأ من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من حمدان الشمرانيعلى عبدالرزاق حمدالله

10’ انطلاقة من نور الدين امرابط من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه

8’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاتحاد

7’ توقف اللقاء لسقوط عبدالرحمن عبود ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

5’ انطلاقة من عبدالرحمان العبود من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وتحولت الكرة إلى ضربة مرمي

4’ تمريرات متتاية بين أقدام لاعبي الاتحاد فى منتصف ملعب النصر

3’ تمريرة خطيرة من رومارينيو لداخل المنطقة تضع هارون كمارا منفردًا بالمرمي لكنه تباطئ فى التسديد ليتدخل معه سلطان الغنام ويبعدها بنجاح

2’ عرضية من نور الدين امرابط فى إتجاه حمدالله ليخرج الحارس مارسيلو جروهي ويبعدها وتصطدم فى رأس حمدالله وكادت ان تسكن الشباك لكن ابعدها حمدان الشمراني ببراعة من قلب منطقة الخطورة

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / فواز القرني / راكان النجار / عبدالعزيز البيشي / عبدالعزيز العرياني / فيلانويفا / عمار الدحيم / عبدالله العمار / خالد السمري / عبدالرحمن الغامدي

قائمة الفريق الكروي في لقاء #الاتحاد_النصر pic.twitter.com/XYh3N3Ze2f — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 10, 2020

الاتحاد: يبدأ المدرب هنك تين كات بطريقة (4/1/4/1) وتضم كلًا من مارسيلو جروهي / منصور الحربي / حمدان الشمراني / جوناس / مهند الشنقيطي / عبدالله المالكي / كريم الأحمدي / ليوناردو جيل / رومارينيو / عبدالعزيز البيشي / عبد الرحمن العبود

البدلاء / نواف العقيدي / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن الدوسري / خالد الغوينم / فرج الغشيان / محمد مران / يحيي الشهري / فهد الجميعة / عبدالفتاح آدم

النصر: يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من زيد البواردي / سلطان الغنام / نايف ألماس / عبدالله مادو / عوض خميس آل فرج / بيتروس ماتيوس / نور الدين أمبرابط / جوليانو فيكتور / أحمد موسى / عبدالرزاق حمدالله

تشكيل الفريقين:

ويخوض فريق النصر المباراة بروح معنوية مرتفعة على الرغم من الغيابات التى تواجه الفريق، وذلك لتصدره الترتيب حتى الآن وسيره بخطواتٍ ثابتة نحو الحفاظ على اللقب، بينما يخوض فريق الاتحاد المباراة بظروف صعبة وضغط كبير لاقترابه من مراكز الهبوط.

يحتل العالمي المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 29 نقطة، حيث لعب الفريق 13 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراتين، بينما فريق الاتحاد لعب أيضًا 13 مباراة ولكن لم يتمكن من الحصول إلا على 13 نقطة فقط، ليكون فى المركز 13 فى جدول الدورى السعودي ، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة وخسر 8 مباريات.