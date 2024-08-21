وزارة الرياضة تكشف حقيقة "مخطط" النصر والاتحاد .. وسر تعطل صفقات الأندية!

الكشف عن حقائق جديدة من وزارة الرياضة السعودية..

كشف وكيل وزارة الرياضة السعودية عبدالعزيز المسعد، عن حقيقة "ضغط" ناديي النصر والاتحاد على المسؤولين في القطاع؛ من خلال الاستقالات.

لؤي ناظر قدّم استقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، في وقتٍ سابق؛ ليتم تكليف نائبه لؤي مشعبي، لمدة موسم رياضي واحد حتى 30 يونيو 2025.

بعد هذه الاستقالة.. تم تلبية معظم طلبات نادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ ليقوم إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، بتقديم استقالته هو الآخر؛ الأمر الذي اعتبره البعض "وسيلة ضغط" على المسؤولين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن ذلك يقول المسعد في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "فرضية استقالة رئيسي الاتحاد والنصر، كوسيلة ضغط لإيجاد دعم مالي؛ غير صحيحة".

وشدد على أن "الرياضة" مرتبطة بأندية الشركات، عن طريق المؤسسة غير الربحية؛ وبالتالي.. يتم التعامل مع الاستقالة "وفق الأنظمة"، حال وصولها إلى الوزارة.

وبخصوص ميزانيات أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أكد عبدالعزيز المسعد أن هناك مبلغ ثابت للدعم يقدر بـ50 مليون ريال، يقسم على مدار الموسم الرياضي الواحد، مع تعدد الإيرادات من "المتاجر والأعضاء الذهبيين وغيرهم".

وأوضح المسعد أن الأندية تعرف ميزانيتها، منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي، وكان بإمكانها التعاقد وفقًا لذلك؛ لافتًا إلى أن الموافقة على الصفقات أو رفضها وتعطيلها، يكون من لجنة الاستدامة المالية.