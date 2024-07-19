بعد انسحاب النصر .. عملاق سعودي يتدخل للتعاقد مع تشيزني

مونزا يقتحم الصفقة مستغلًا رغبة اللاعب

دخل أحد أندية دوري روشن السعود للمحترفين، في مفاوضات جادة مع الحارس فويتشيك تشيزني لاعب يوفنتوس ومنتخب بولندا، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان النصر يتفاوض مع تشيزني خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوفه، لكن المفاوضات توقفت واتجهت إدارة العالمي إلى الحارس البرازيلي بينتو وحسمت الصفقة مؤخرًا.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن نادي الاتحاد السعودي يفكر الآن في التعاقد مع تشيزني من أجل حماية عرين النمور في الموسم المقبل.

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وكان الاتحاد قد أعلن رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي إلى الخلود في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ويبحث عن حارس أجنبي قوي لتدعيم صفوفه.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن نادي مونزا الإيطالي دخل على خط المفاوضات مع الحارس البولندي، حيث أكد الرئيس التنفيذي للنادي أدريانو جالياني رغبته في ضم تشيزني بعدما بات رحيله عن يوفنتوس أمرًا مفروغًا منه.

وكان الإعلامي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، قد أوضح أن رغبة الحارس البولندي هي الاستمرار في الدوري الإيطالي وعدم الرحيل خلال الفترة المقبلة، لكن دخول اتحاد جدة في الصورة قد يغير رأيه.