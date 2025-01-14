بعد أنباء انتقاله من النصر للاتحاد .. صور مسربة لـ"اجتماع الرياض" تحسم جدل مستقبل أندرسون تاليسكا

اللاعب خرج من حسابات مدرب النصر ستيفانو بيولي..

في الأيام القليلة الماضية.. تحدى برنامج "برا 18" الجميع، وأعلن اقتراب أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من الانتقال إلى عملاق جدة الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

هذا الخبر كان بمثابة المفاجأة المدوية لجماهير النصر والاتحاد "معًا"؛ خاصة أن جميع الأنظار كانت تتجه إلى انتقال تاليسكا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وما بين تحدي البرنامج ونفي النصراويين والاتحاديين؛ تم تسريب صور جديدة للنجم البرازيلي البالغ من العمر 30 سنة، مساء اليوم الثلاثاء، تشير إلى وجهته القادمة حال الرحيل عن قلعة العالمي.

GOAL

هذه الصور التي نشرها المعلق والإعلامي الرياضي التركي أتاكان كورت، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ تظهر تاليسكا وهو في "اجتماع" مع مسؤولي نادي فنربخشه، بأحد مطاعم العاصمة السعودية الرياض.

وعلق كورت على هذه الصور؛ قائلًا: "خبر عاجل.. أندرسون تاليسكا يتفاوض حاليًا مع نادي فنربخشه"؛ في إشارة إلى اقتراب الصفقة بشكل كبير.

جدير بالذكر أن تاليسكا انضم إلى النصر في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث سجل 76 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 104 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.