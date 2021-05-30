من أجل حماية التاريخ .. دعوة لتكاتف النصر والاتحاد والأهلي ضد الهلال

جدل دائر لا نهاية له في السعودية

أبدى الإعلامي الرياضي محمد الدويش اندهاشه من موقف مؤيدي ناديي الأهلي والاتحاد السلبي تجاه أزمة عدد البطولات، مطالبًا بتكاتفهم مع النصر من أجل حماية التاريخ.

الوسط الرياضي السعودي مشتعلًا خلال الأيام الماضية بعد حصد الهلال للقب الدوري المحلي الـ17 في تاريخه، وترديد النصراويين أنهما تساوى مع العالمي في عدد ألقابه بالبطولة نفسها.

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وهي الأزمة التي تتجدد بين حين وآخر في ظل عدم تأريخ البطولات السعودية، واختلاف المؤرخين حول موعد انطلاق الدوري السعودي بشكل رسمي.

وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النصراويون لايدافعون عن بطولاتهم فقط بل عن التاريخ الكروي بما فيه بطولات وأولويات للأهلي والاتحاد".

وأضاف: "لماذا لاينضم إعلاميون أهلاويون واتحاديون لخط الدفاع ؟، بل إنّ بعضهم انضم لخط الهجوم مع الطرف الآخر !، النصراويون حماة التاريخ".

النصراويون لايدافعون عن بطولاتهم فقط بل عن التاريخ الكروي بما فيه بطولات وأولويات للأهلي والاتحاد فلماذا لاينضم إعلاميون أهلاويون واتحاديون لخط الدفاع ؟

بل إنّ بعضهم انضم لخط الهجوم مع الطرف الآخر ! #النصراويون_حماة_التاريخ — محمد الدويّش (@Aldowayesh) May 30, 2021

يذكر أن الهلال توج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الـ29 بعدما وصل لـ58 نقطة متفوقًا بفارق أربع نقاط عن الشباب؛ صاحب الوصافة.

ومن المقرر أن يُختتم موسم 2020-2021 من الدوري السعودي اليوم الأحد، على أن يبدأ الموسم الجديد في أغسطس المقبل.