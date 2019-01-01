النصر الإماراتي يودع أبطال آسيا بعد الهزيمة من باختاكور

النصر الإماراتي خارج دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

ودع النصر الإماراتي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد هزيمته من نظيره باختاكور الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد آل مكتوم.

أهدر الإسباني الفارو نيجريدو، فرصة التقدم لصالح النصر بعد مرور ربع ساعة من مجريات اللقاء، عندما أضاع ركلة جزاء.

وجاء الرد السريع من الفريق الأوزبكي، بعد مرور ربع ساعة، حيث سجل دراجان سيران هدف التقدم للضيوف، من علامة الجزاء أيضاً.

وبعد مرور خمس دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، استطاع مارات بيكيمف إضافة الهدف الثاني لفريقه، ليتصعب موقف النصر.

وتمن نيجريدو من إضافة هدف النصر الوحيد في الدقيقة 59، بعد محاولات من فريقه للعودة للقاء لتستمر بعد الهدف ولكن الوقت لم يكفي لهدف التعادل، ليودع النصر البطولة.