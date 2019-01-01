النصر الإماراتي يحتج على حكم مباراة الشارقة

أكدت تقارير صحفية إماراتية تقدم إدارة نادي النصر الإماراتي باحتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام نادي الشارقة.
وتعرض النصر للهزيمة أمام الشارقة متصدر بطولة كأس الخليج العربي بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس.
ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي؛ إلا أنه لم يخل من الإثارة، إذ شهد طرد طارق أحمد من النصر بعد تدخل قوي على سيف راشد في الدقيقة 43، كما ألغى الحكم هدفًا سجله إيغور كورونادو لاعب الشارقة بعد الاستعانة بتقنية ”VAR“.
يُذكر أن هدف الفوز للشارقة جاء عبر ريان مينديز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة عرضية من سيف راشد الذي توغل ببراعة على الجهة اليمنى، ليساهم في تربع فريقه على صدارة ترتيب دوري الخليج العربي.