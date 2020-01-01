النصر والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

النصر 0 × 2 الأهلي

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شاهد الهدف الثاني للأهلي

شاهد هدف الأهلي

45+4’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+3’ يارباااااااااااااااه،،،،،، ماذا أهدرت ياموسى،،، تمريرة خطيرة تصل إلى حمدالله داخل يسار المنطقة ليتلقاها ويراوغ الدفاع ويهيأ الكرة أمام موسى فى منتصف المنطقة ليسددها فى المرمى لكن تصدي لها الحارس ثم ابعدها يوسف البلايلي إلى ركنية

45+1’ ركنية للأهلي تنفذ بعرضية من ماركو مارين لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام سعيد المولد الذي سددها من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

45’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

43’ شاهد تسديدة حمدالله

الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من عمر السومة على يمين الحارس برادلي جونز

عمر السومة يسجل الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء



الدقيقة (43) من زمن المباراة#الأهلي 2 vs النصر 0#الأهلي_النصر#شباب_العشرين #Y20 pic.twitter.com/FPCOt3psid — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 27, 2020

42’ جووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للنادي الأهلي عن طريق عمر السومة

40’ أووووووووووووووووووه،،،، الحكم يعد الرجوع إلى الفار يشير بإحتساب ركلة جزاء للنادي الاهلي بعد تدخل مايكون على يوسف البلايلي

🎥 لحظة احتساب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR".#النصر_الأهلي pic.twitter.com/pYO4fjxh1b — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 27, 2020

38’ محاولة التوغل من يوسف البلايلي من داخل يسار المنطقة لكن تدخل رائع من مايكون بيريرا وابعدها إلى ركنية

37’ تمريرة طولية فى إتجاه حمدالله على حدود المنطقة لكن تدخل معه جوزيف دي سوزا وابعدها بنجاح إلى رمية تماس

36’ عرضية من يوسف البلايلي من الجهة اليسري لكن أمسكها الحارس برادلي جونز بثبات

35’ خطأ لصالح الأهلي فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من بيتروس ماتيوس على دجانيني تافاريس

34’ ضغط من لاعبي النصر من أجل البحث عن هدف التعادل

33’ تسديدة قوية من حمدالله من داخل يمين المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن لمرمى الحارس ياسر المسيليم

الهدف جاء بعد خطأ لصالح الأهلي من الجهة اليسري تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها عمر السومة برأسية اصطدمت فى قدم بيتروس ماتيوس وسكنت الشباك بنجاح

عمر السومة يسجل الهدف الأول للأهلي



الدقيقة (32) من زمن المباراة#الأهلي 1 vs النصر 0#الأهلي_النصر#شباب_العشرين #Y20 pic.twitter.com/49znnqTqcO — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 27, 2020

31’ جوووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق عمر السومة

30’ نصف ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29, شاهد رأسية مايكون بيريرا

28’ عرضية خطيرة فى إتجاه عمر السومة الذي حاول تسديد الكرة على الطائر لكنها مرت من تحت أقدامه

27’ تبديل أول فى صفوف الأهلي دخول علي الأسمري وخروج يوسف الحربي بسبب الإصابة

26’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر

25’ توقف اللقاء لسقوط يوسف الحربي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

24’ تنفيذ الخطأ بعرضية من جوليانو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

23’ خطأ لصالح النصر من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من دجانيني تافاريس على عبدالرجمن العبيد

22’ سيطرة من لاعبي النصر وضغط قوي على دفاعات الأهلي

20’ شاهد تسديدة مايكون بيريرا

19’ تنفيذ الركنية بعرضية من ماركو مارين لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ثم ابعدها برادلي جونز بنجاح

18’ تمريرة خطيرة من ماركو مارين لداخل يمين المنطقة إلى دجانيني تافاريس لكن تدخل رائع من مايكون بيريرا وابعدها إلى ركنية

17’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من عبدالرحمن العبيد لداخل المنطقة تلقاها مايكون بيريرا برأسية قوية اصطدمت فى القائم ومرت إلى ضربة مرمى

16’ تمريرة ثنائية بين ماركو مارين وعمر السومة لكنها تصل سهلة إلى الحارس برادلي جونز

15’ ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود خطأ لصالح الأهلي ضد مايكون بيريرا

13’ ياربااااااااااااااه،،،،، تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية للغاية من مايكون بيريرا لكن ابعدها ببراعة الحارس ياسر المسيليم إلى ركنية

12’ خطأ لصالح النصر من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من يوسف الحربي على بيتروس ماتيوس

11’ تمريرة أمامية من بيتروس ماتيوس فى إتجاه نور الدين امرابط لكن ابعدها حسين عبدالغني بنجاح

10’ تسديدة قوية من نور الدين أمرابط من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

9’ عرضية من يوسف البلايلي من الجهة اليمنى لكن ابعدها مايكون من قلب منطقة الخطورة

8’ تنفيذ الركنية بعرضية من عبدالرحمن العبيد لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

7’ انطلاقة من احمد موسى من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لكن ابعدها سعيد المولد إلى ركنية

5’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان

4’ محاولة التوغل من نور الدين أمرابط من على حدود المنطقة لكن تدخل دفاع الاهلي وابعدها بنجاح

2’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية حمدالله

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / محمد الربيعي / علي الأسمري / الفيس ساريتش / عبدالرحمن غريب / عبدالفتاح عسيري / محمد المجحد / عبدالله حسون / مازن أبو شرارة / سلمان المئشر

الأهلي: يبدأ المدرب مازن بعكلي بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من ياسر المسيليم / سعيد المولد / البصاص محمد / جوزيف دي سوزا / لوكاس ليما / حسين عبدالغني / يوسف الحربي / ماركو مارين / يوسف البلايلي / دجانيني تافاريس / عمر السومة

البدلاء / وليد عبدالله / عمر هوساوي / فهد آل جميعة / عبدالرحمن الدوسري / خالد عيسي الغنام / عبدالعزيز الدوسري / يحيي الشهري / عوض خميس / عبدالفتاح آدم

النصر: يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من برادلي جونز / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عبدالإله العمري / عبدالرحمن العبيد / بيتروس ماتيوس / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / أحمد موسى / عبدالرزاق حمدالله

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن النصر لا يريد التفريط في نقاط إضافية من أجل مواصلة عملية مطاردة الهلال المتصدر والفارق بينهما 3 نقاط فقط وما زال في المتناول، ويُقدم العالمي حاليًا مستويات مذهلة رفقة مدربه روي فيتوريا وليس أدل على ذلك سوى المردود المميز في دوري أبطال آسيا خلال الجولتين الأوائل.

وعلى الرغم من أن قلعة الكؤوس لا تعيش أفضل أحوالها في هذه الفترة بعد رحيل المدرب كريستيان جروس لسوء النتائج ثم المباراة المتواضعة أمام الفتح، لكن هذه المباراة في غاية الأهمية إذا ما أراد الفريق مواصلة السعيّ نحو التتويج باللقب المحلي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر أمام الأهلي في الجولة الواحد والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./