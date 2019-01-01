بغلف عن عرض أمرابط على الأهلي: يريدون صرف النظر عن إخفاقاتهم

رد ناري من عضو شرف النصر على تصريحات منصور بن مشعل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق عبد العزيز بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، على تصريحات الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بأهلي جدة، حول المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب العالمي، نافيًا صحتها.

بن مشعل كان قد أكد أن عبد الرحمن حلافي؛ المشرف على الكرة بالنادي العاصمي، قد عرض أمرابط على الأهلي مقابل الحصول على خدمات سلمان المؤشر. (طالع التفاصيل)

وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من الطبيعي جدًا أن تلجأ إدارات بعض الأندية إلى صرف النظر عن إخفاقاتها الآسيوية والمحلية وتوجيه ضغط الجماهير عليها بإختلاق روايات أقرب ما تكون إلى الخيال".

وأضاف: "هذا باعتقادي قد يكون حلًا مؤقتًا لها ولكنه ليس الحل الصحيح، ما أعجبني في الأمر رد فعل العالميين وثقتهم في الإدارة".

من الطبيعي جدآ ان تلجى ادارات بعض الانديه الى صرف النظر عن اخفاقاتها الاسيويه والمحليه وتوجيه ضغط الجماهير عليها بإختلاق روايات اقرب ماتكون الى الخيال..هذا بإعتقادي قد يكون حلآ مؤقتآ لها ولكنه ليس الحل الصحيح.ما اعجبني في الأمر رده فعل العالميين وثقتهم في الاداره.🌹💛💙🌹 — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) September 8, 2019

المغربي كان قد انضم إلى العالمي في صيف عام 2018 قادمًا من واتفورد الإنجليزي، ومن المفترض أن عقده ممتد إلى صيف عام 2021.

صاحب الـ32 عامًا شارك في 30 مباراة مع العالمي منذ انضمامه له، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع 11 آخرين.

يذكر أن الراقي ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الـ16 بتلقي الهزيمة أمام الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما استهل الأهلي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل أمام العدالة، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية أمام الاتفاق.