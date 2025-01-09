"فلتجلبوا حكامًا كبار أو اكتفوا بهذا الأمر!" .. اتهامات ورسالة قوية من مدرب الأخدود بعد السقوط أمام النصر

الأخدود فرط في تقدمه أمام النصر ليسقط في النهاية..

شن ستيبان توماس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، هجومًا عنيفًا على التحكيم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد الخسارة أمام النصر.

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الأخدود سقط (1-3) أمام النصر، مساء اليوم الخميس، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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توماس زعم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن الحكم ماريو إسكوبار لعب دورًا في فوز النصر على الأخدود؛ وذلك باحتسابه "ركلة جزاء" غير صحيحة، وعدم سيطرته على مجريات اللقاء؛ على حد وصفه.

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وقال مدرب الأخدود: "بالنسبة للدوري السعودي.. إذا أردتم جلب حكام أجانب؛ فلابد أن يكونوا أسماء على أعلى مستوى، أو يتم الاكتفاء بالمحليين فقط".

واعتبر ستيبان توماس أن فريقه قدّم مباراة جيدة للغاية، أمام منافس كبير مثل النصر؛ إلا أن بعض التفاصيل البسيطة هي التي جعلته يغادر ملعب "الأول بارك"، دون أي نقطة.

جدير بالذكر أن النصر ارتقى مؤقتًا إلى "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 28 نقطة؛ بينما تجمد الأخدود عند النقطة 12، في المركز "الرابع عشر".