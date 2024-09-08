بعد تدخل رائد إسماعيل المفاجئ .. الموقف القانوني لرئاسة النصر بعد استقالة إبراهيم المهيدب!

هل يمتلك رائد إسماعيل صلاحية ترشيح رئيس النصر؟

أثار رائد إسماعيل، المدير التنفيذي لشركة نادي النصر الربحية، حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأنه تواصل مع مقرن المقرن، رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، من أجل عرض منصب رئيس الشركة غير الربحية عليه.

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تلك الخطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى الصلاحية القانونية التي تمنح رائد إسماعيل، حق ترشيح رئيس جديد للشركة غير الربحية، أو عرض المنصب على المقرن، في ظل بقاء المقعد شاغرًا بعد استقالة إبراهيم المهيدب من منصبه، ناهيك عن عدد من أعضاء المجلس.

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وفي هذا السياق، كشف المستشار القانوني سعود الرمان، عبر منصة (إكس)، عن الوضع القانوني لمجلس مؤسسة النصر غير الربحية، ونقص المجلس عن النصاب القانوني، بعد استقالة إبراهيم المهيدب وأعضاء المجلس.

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واستعان الرمان بالمادة 17، من اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية، بعنوان "انتهاء العضوية عن عضو المجلس"، والتي تنص على أنه في حال نتج عن انتهاء عضوية عضو المجلس أو إنهائها وفقًا لأحكام هذه المادة نقص في النصاب القانوني المكون للمجلس؛ فعلى المجلس ترشيح عضو بديل ليحل محل العضوية المنتهية، أو المنهية عضويته، بما لا يتجاوز القدر الذي يستوفي معه النصاب القانوني لعدد أعضاء المجلس، ورفع طلب الترشيح للوزارة للموافقة عليه.

وأضاف الرمان أنه الفقرة الثامنة من المادة السابعة، تنص على أن من بين اختصاصات المجلس، ترشيح ممثل للمؤسسة في مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة، وبناءً عليه، فإنه بعد استكمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس المؤسسة غير الربحية، يتولى المجلس ترشيح من يمثلها في مجلس إدارة الشركة الربحية، ويمكن أن يكون المرشح من داخل المجلس أو من خارجه، ولا يوجد دعوة لعقد جمعية عمومية للتصويت على الترشيح لاستكمال النصاب القانوني لمجلس المؤسسة أو دعوة لعقد انتخابات جديدة.