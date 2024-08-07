"رد على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد!" .. نجم النصر يحسم مستقبله

رسالة حاسمة من نجم نادي النصر..

رد النجم الدولي الإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع نادي النصر السعودي، على أنباء طلبه "الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



أنباء ترددت في الأيام الماضية، بشأن طلب لابورت "الرحيل" عن النصر، في صيف العام الحالي؛ بعد تلقيه عددًا من العروض الأوروبية المغرية، على رأسها العملاق الإسباني ريال مدريد.



بل أن بعض التقارير أكدت على اجتماع إبراهيم المهيدب، رئيس شركة نادي النصر "غير الربحية"، مع المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو، والمدرب البرتغالي لويس كاسترو؛ لمناقشة طلب المدافع الإسباني، وحسم مستقبله بشكل رسمي.



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لكن وفي ظل كل هذه الشائعات.. أعلن لابورت في تصريحات للحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ وذلك بشكل غير مباشر.



إيمريك لابورت أعرب عن سعادته بالعودة إلى النصر مجددًا، بعد نهاية إجازته الصيفية، مع شعوره بـ"حماس كبير"؛ لبدء الموسم الرياضي الجديد مع الفريق الأصفر.



وشدد لابورت البالغ من العمر 30 سنة، والذي توّج بلقب كأس أمم أوروبا مؤخرًا، مع منتخب بلاده إسبانيا، على أنه يتطلع لـ"مساعدة النصر"؛ في أن يكون فريقًا أفضل كل يوم، عن سابقه.

جدير بالذكر أن لابورت، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ مقابل راتب سنوي يُقدر بـ25 مليون يورو تقريبًا، حسب الكثير من التقارير.