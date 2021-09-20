إقالة مانو مينيزيس بعد الفوضى الفنية بالكلاسيكو أمام الاتحاد

اقترح هاشم سرور؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، على إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، تشكيل لجنة من نجوم العالمي السابقين، من أجل العمل رفقة الجهاز الفني الجديد، كي تتوقف الفوضى الفنية التي يعاني منها الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

العالمي حاليًا يبحث عن مدير فني جديد بعد إقالة البرازيلي مانو مينيزيس، وتعيين مدربه المساعد كارلوس بشكل مؤقت بدلًا منه.

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مينيزيس اتهمه الكثيرون بالإفلاس الفني، فلم يكن يجيد إدارة المباريات وتوظيف اللاعبين، بجانب خطأه الأبرز بالدفع بالوافد الجديد أنسيلمو دي مورايس لأول مرة أساسيًا في مباراة بحجم الكلاسيكو أمام الاتحاد.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " فؤاد انور - خالد الهزاع - سعد الحارثي - بدر الحقباني، قادرين ان يشكلون فريق مع الجهاز الفني الجديد في النصر وهولاء اكثر من اثق فيهم لتولي اي مهام مع الفريق ،،، اي اختيار بخلاف هذي الاسماء اعتقد بانه خطاء.

" انا لم اختارهم لاسمائهم ولكن خبرتهم في التعامل مع اللاعب والمدرب والمواقف سبب رئيس في الاختيار، هولاء قادرين بالتدخل عندما يحدث المدرب فوضى اثناء اللعب، وايضاً قادرين على استشعار اي خطاء من المدرب في التكتيك او التوصيف او تغيير اللاعبين وهذا يكفي !!".

وأضاف: " المدرب الاجنبي يحترم النادي الذي لدية من الرجال الي توقف في وجهه عن الغلط وتتناقش معه عند الاستفسار عن امر فهمي وتبدي راية في اي عمل ليس فني صالح الفريق".

فؤاد انور - خالد الهزاع

سعد الحارثي - بدر الحقباني



قادرين ان يشكلون فريق مع الجهاز الفني الجديد في النصر وهولاء اكثر من اثق فيهم لتولي اي مهام مع الفريق ،،، اي اختيار بخلاف هذي الاسماء اعتقد بانه خطاء — هاشم سرور (@Hashem_S6) September 20, 2021

يذكر أن النصر يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد ست نقاط فقط، إذ حقق الفوز في مباراتين وتلقى هزيمتين.

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