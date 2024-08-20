"بدوني الوضع أفضل" .. إبراهيم المهيدب يعلن رسميًا استقالته من رئاسة النصر!

ضربة كبرى لنادي النصر..

"البيت النصراوي يشتعل".. نعم هذه هي الحقيقة؛ فبعد البداية الكارثية للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ ها هي أزمة كبرى تضرب هذا الكيان السعودي العملاق.

النصر بدأ الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي، بعد السقوط المدوي (1-4) أمام الهلال، في المباراة النهائية؛ وسط غضب كبير من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بسبب عدم تدعيم الفريق الأول بـ"الشكل المطلوب".

وبالفعل.. أكدت لجنة الاستقطاب السعودية، على عدم حصول الفريق النصراوي على أي دعم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهو ما أثر سلبًا على الصفقات؛ حيث لم يتم التعاقد إلا مع الحارس البرازيلي بينتو، والظهير الأيسر المحلي سالم النجدي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط كل هذه الأزمات.. أعلن إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، مساء اليوم الثلاثاء، "الاستقالة" من منصبه رسميًا.

المهيدب كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "من مصلحة الكيان النصراوي أن يُدار من جهه واحدة فقط، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع".

وأضاف الرئيس المستقيل: "وجود إدارتين قد يعطل دفة النجاح؛ لذلك.. تقديمًا لمصلحة النادي أعلن استقالتي، وأنا متأكد أن الوضع سيتغير للأفضل، بوجود إدارة واحدة فقط".

وفي الختام.. شدد إبراهيم المهيدب على أنه سيظل داعمًا لكل من يعمل لخدمة نادي النصر، متمنيًا التوفيق لقلعة العالمي، في الفترة القادمة.

رسالة المهيدب؛ تأكيد صريح للاتهامات التي وجهت إلى الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر، ورائد إسماعيل عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لشركة النادي، بأنهما من يتحكمان في إدارة العالمي.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لنادي النصر، قامت بـ"تزكية" المهيدب رئيسًا للشركة "غير الربحية"، في شهر يونيو الماضي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط.