لتعويض رحيل تاليسكا .. النصر يراقب مهاجم باير ليفركوزن من أجل ضمه

هل ينضم نجم ليفركوزن إلى النصر؟

مازال يبحث نادي النصر عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اقتراب رحيل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا عن صفوف الفريق، والانضمام إلى فنربخشه التركي.

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واقترب تاليسكا من الرحيل عن النصر، بعد مفاوضات بين الطرفين بشأن مستحقات اللاعب، في ظل اقتراب فنربخشه من ضمه، ومحاولات من جانب نادي الاتفاق وبعض الأندية الأخرى.

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وكشف الإعلامي "Ojora Babatunde" عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن استهداف النصر للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن.

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ونشر تغريدة جاء فيها: "تراقب أندية سعودية مهاجم نيجيريا وباير ليفركوزن فيكتور بونيفاس، ونادي النصر الذي يتولى قيادته كريستيانو رونالدو يرغب في ضم المهاجم صاحب الـ24 عامًا".

وطلب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر، التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليأتي بدلًا من تاليسكا.