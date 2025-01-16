النصر سيحصل على مبلغ ضخم .. الكشف عن قيمة انتقاله تاليسكا إلى فنربخشه

تاليسكا اقترب من الانتقال إلى فنربخشه

أصبح النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، قابل قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي فنربخشه التركي، بعد اتفاق تم بين الناديين مؤخرًا.

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وكشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عن قيمة الصفقة والمبلغ الذي سيحصل عليه النصر من إتمامها، حيث أكد على أن المبلغ سيكون كبيرًا.

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وكتب العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، أكد فيها على أن النصر سيحصل على مبلغ 18 مليون دولار، أي ما يساوي 68 مليون ريال سعودي.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "المبلغ المتداول من قيمة الصفقة صحيح وهو 18 مليون دولار، وتاليسكا في الفترة الأخيرة هو من فضل عدم الاستمرار بعد أن تأكد عدم رغبة المدرب".

يُذكر أن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي قد وافق على رحيل تاليسكا، بشرط تعاقد النصر مع مهاجم بدلًا منه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.