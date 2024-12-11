"أحدهما يرفع الضغط والثاني فشل لهذا السبب!".. يوسف خميس يطالب برحيل اسمين كبيرين من النصر

النصر بعيد عن منصات التتويج منذ سنوات..

شن يوسف خميس، نجم نادي النصر السعودي السابق، هجومًا عنيفًا على اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم "الحاليين"؛ بالتزامن مع تذبذب الأداء والنتائج، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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النصر خسر لقب السوبر السعودي، مطلع الموسم الحالي؛ قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، و"الثالث" في منطقة الغرب من مسبقة النخبة الآسيوية.

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خميس وصف في تصريحات مع برنامج "المنتصف"، النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق النصراوي، باللاعب الذي "يرفع الضغط" خلال المباريات، مطالبًا برحيله في الميركاتو الشتوي القادم.

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وأشار نجم النصر السابق إلى أن ماني، يُهدر العديد من الفرص السهلة وبـ"شكلٍ غريب" للغاية؛ خاصة في المباريات الكبيرة والحساسة؛ مثلما حدث في كلاسيكو الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وإلى جانب الجناح السنغالي.. هاجم خميس النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم وصانع ألعاب نادي النصر؛ قائلًا: "لا يُمكن أن يصبح لاعبًا ومغنيًا في نفس الوقت".

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واعتبر يوسف خميس أن انشغال تاليسكا بـ"الغناء"، كان السبب الأساسي في فشله مع قلعة العالمية، رغم تمتعه بإمكانات فنية كبيرة؛ وذلك بسبب "سهره" للانتهاء من تسجيل أغانيه أو أحياء الحفلات المختلفة.

وكشف خميس عن أن النجم البرازيلي تأثر كذلك بالإصابات، لافتًا إلى أن اللاعب أصبح سيئ جدًا من الناحية البدنية مؤخرًا، ولا يستطيع لعب مباريات متتالية؛ لذلك.. يجب الاستغناء عنه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا ووكيله أعلنا الرغبة في الاستمرار مع النصر، وعدم الرحيل خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ على الرغم من الاهتمام الكبير من نادي فنربخشه التركي لـ"التعاقد معه".