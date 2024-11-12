النصر يقول كلمته .. رد حاسم على رحيل أندرسون تاليسكا في الشتوية

مستقبل اللاعب يثير الجدل مع كل ميركاتو تقريبًا..

حسم نادي النصر السعودي، مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، مع اقتراب الميركاتو الشتوي "يناير 2025".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

أنباء عديدة ترددت بشأن "رحيل" تاليسكا عن النصر، في الميركاتو الشتوي القادم؛ خاصة في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه، إلى جانب تذبذب مستواه مع الفريق الأول، خلال الموسم الرياضي الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الميدان الرياضي" عن مصادر نصراوية، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن "رحيل" النجم البرازيلي، في الميركاتو الشتوي القادم.

GOAL

المصادر كشفت عن أن النصر لم يتلق أي عرض، للتعاقد مع أندرسون تاليسكا، معلنة استمرار اللاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل طبيعي.

تاليسكا البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى النصر في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ بعد أن كان قريبًا جدًا من ارتداء قميص عملاق السعودية الآخر الهلال.

وبقميص النصر.. لعب تاليسكا 102 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 76 هدفًا وصانعًا 10 آخرين؛ مع ارتباطه بعقد مع الفريق حتى 30 يونيو 2026.