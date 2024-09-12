النصر يستضيف الأهلي في الأول بارك، الجمعة..

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، لخوض تدريباته الختامية، مساء اليوم، قبل مواجهة الأهلي، على ملعب الأول بارك، غدًا، في قمة الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن البطاقة الدولية للبرازيلي أنجيلو جابرييل، جناح النصر الجديد، وصلت الأربعاء، بعدما رفعت الإدارة النصراوية طلبًا إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من أجل إرسال بطاقته، ليصبح اللاعب جاهزًا لبدء مشواره بقميص فارس نجد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعانى أنجيلو من إرهاق، حرمه من المشاركة في التدريبات الجماعية للنصر، خلال اليومين الماضيين، دون وجود إصابة قوية، فيما بات اللاعب جاهزًا لقمة الأهلي، برفقة الثنائي محمد سيماكان وويسلي تيسكيرا، اللذين وصلت بطاقتاهما الدوليتان خلال الأسبوع الماضي.

في سياق متصل، يستقبل النصر، الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس، الذي يصل الرياض اليوم، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، إلا أن الحارس لن يلحق بالتدريبات الختامية لمباراة الكلاسيكو.

GOAL

وفي ظل وجود شكوك حول إمكانية لحاق الحارس بينتو في التدريبات الجماعية، بات مشاركته في مباراة الأهلي محل شك، فيما عاد السباعي الدولي (راغد النجار، سلطان الغنام، مختار علي، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب، محمد مران) لقائمة العالمي، بعد المشاركة مع المنتخب السعودي في فترة التوقف الدولي، حيث واجه إندونيسيا والصين في التصفيات الآسيوية لمونديال 2026.

وكان النصر قد استهل مشواره في دوري روشن السعودي، بموسم 2024-2025، بالتعادل مع الرائد (1-1)، قبل الفوز على الفيحاء (4-1)، في أولى جولتين من المسابقة.