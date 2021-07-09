"النصر أكثر نادي سعودي يصدّر لاعبين محليين للأندية الأخرى"

النصر يستغنى عن لاعبان في صفوفه

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، أن نادي النصر هو أكثر نادي سعودي يصدر لاعبين محليين لباقي الأندية السعودية، معلقًا على بيع عقدي الثنائي فراس البريكان وسعود زيدان.

النصر أعلن عن انتقال الثنائي فراس البريكان إلى نادي الفتح، وسعود زيدان إلى نادي الحزم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد مفاوضات من جانب الناديين.

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القحطاني كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن بيع عقدي البريكان وزيدان تعد خطوة استثمارية مميزة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "بيع عقود اللاعبين الذين لا يستفيد منهم النصر خطوة استثمارية مميزة، والنصر أكثر نادي سعودي يصدر اللاعبين المحليين للأندية الأخرى، لذلك الاستفادة المادية مهمة جدًا".

ونجحت إدارة النصر في التعاقد مع لاعبين أجانب، أولهما البرازيلي أندرسون تاليسكا، جناح نادي جوانزهو الصيني، وذلك عن طريق تسديد الشرط الجزائي في عقده.

كما استطاعت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، حسم التعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب نادي بشكتاش التركي السابق، بعد انتهاء عقده في صفقة انتقال حر.