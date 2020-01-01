أخبار النصر اليوم | جلسة علاجية لحمدالله، وحسم قضية أيالا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 15 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

النصر ينتظر قرار المحكمة الدولية في قضيته ضد أيالا

تصدر المحكمة الرياضية الدولية يوم غدٍ الأربعاء قرارها في استئناف نادي برشلونة الإكوادري واللاعب البراجواياني فيكتور أيالا على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخاص بالقضية ضد نادي النصر.

النادي السعودي كان قد ربح في أكتوبر الماضي قضيته ضد أيالا وناديه لعدم التزامه بالعقد المبرم ورفضه العودة إلى السعودية وإتمام مدة العقد وانتقاله لبرشلونة عام 2017، وقد تقدم اللاعب بشكوى بعدها يطلب خلالها الحصول على مستحقاته المالية خلال فترة ارتدائه القميص الأصفر، بدءًا من أغسطس 2016 حتى مايو 2017.

المزيد من الفرق

أيالا كان قد انضم للنصر قادمًا من لاونس الأرجنتيني مقابل 2 مليون دولار صيف 2016، وقد وقع عقدًا لمدة عامين، لكنه رفض العودة للسعودية بعد موسمه الأول وبعدها وقع لبرشلونة الإكوادوري، إذ سمح له الفيفا بذلك حتى يتم النظر في القضية المرفوعة ضده.

الغنام يُعوض يحيى أمام الرائد، وجلسة علاجية لحمدالله

خاض النصر مرانه المعتاد مساء أمس استعدادًا لمواجهة الرائد في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس القادم، وقد غاب عنه الثلاثي عبد المجيد الصليهم وأيمن يحيى وفراس البريكان للإصابة.

وخضع عبد الرزاق حمدالله لجلسة علاجية قبل بدء المران لشعوره بآلام في العضلة الضامة، وقد أكد الجهاز الطبي أن الأمر بسيط وغير مقلق وطالب اللاعب بالمشاركة في التدريبات والتوقف فورًا حال شعر بأي آلام.

وقد أجرى المدرب روي فيتوريا مناورة فنية بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء ووضع خالد الغنام ضمن الفريق الأساسي، مما يُشير إلى أنه سيعوض أيمن يحيى أمام الرائد.

السويكت للاعبين النصر: كفى اتهامات لفيتوريا ومن لا يريد اللعب له منا قبلة

رسالة مهمة من رئيس النصر. التفاصيل هنا

المتحدث السابق باسم النصر يعتذر للهلال

تقدم سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر باعتذار لنادي الهلال عبر برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 السعودية.

سعود الصرامي : أقدم اعتذاري لنادي الهلال عبر برنامج الحصاد الرياضي.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/1DjyyJXqQQ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 14, 2020