أخبار النصر اليوم | مران خاص للمهاجمين، والغنام يزيد عدد المصابين إلى خمسة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 7 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 7 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

محمد الحربي يُدير مباراة النصر والاتفاق

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء طاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة النصر أمام الاتفاق مساء اليوم ضمن سابع جولات الدوري السعودي.

وتقرر أن يُدير محمد الحربي المباراة ويُساعده ياسر السلطان وأحمد العتيق، مع تواجد خالد الجهني حكمًا رابعًا، فيما سيتواجد خالد الطريس كحكم فيديو ويُساعده عماد عسكر.

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تعليمات وتدريبات خاصة لمهاجمي النصر قبل مواجهة الاتفاق

اختتم النصر مساء أمس استعدادته لمواجهة الاتفاق مساء اليوم في الدوري السعودي، وقد خصص المدرب روي فيتوريا جزءًا كبيرًا من المران لتحسين وتطوير أداء المهاجمين بعد الحصيلة السيئة للنصر من الأهداف خلال المباريات السابقة، إذ لم يُحرز الفريق سوى 5 أهداف وأضاع عددًا كبيرًا من الفرص.

فيتوريا تحدث مع مهاجمي الفريق عبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط ورائد الغامدي وأيمن يحيى كثيرًا وجعلهم يُواجهون المرمى من مختلف الزوايا، وقاد مرانًا حول تسجيل الأهداف من العمق والأطراف، وقد تحدث مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز الكبير مبديًا دهشته من كم الفرص الضائعة.

الغنام ينضم لقائمة الغائبين عن مباراة الاتفاق

انضم خالد الغنام لقائمة لاعبي النصر الغائبين عن مواجهة الاتفاق مساء اليوم في الدوري السعودي، وذلك بعد تعرضه لإصابة على مستوى عضلة الحوض.

ومن المتوقع أن يحتاج اللاعب علاجًا لفترة ثلاثة أيام ليكون بعدها جاهزًا للانخراط في التدريبات الجماعية.

التقرير الطبي حول إصابات لاعبين الفريق الأول 📄



تحت إشراف شريك #النصر الطبي فزيوتريو @PhysioTrio #معاك_يانصر 💛 pic.twitter.com/7qx5V3m7B9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 6, 2020

مباراة اليوم ستشهد غياب كلًا من جونزالو مارتينيز وعبد المجيد الصليهم وعبد الفتاح عسيري ويحيى الشهري وفراس البريكان للإصابة.

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