مهاجم الجزائر بديل أحمد موسى في النصر؟

المهاجم النيجيري بات على أعتاب الرحيل

يبدو أن مستقبل المهاجم النيجيري أحمد موسى بات بعيدًا عن ناديه النصر السعودي، خاصة بعدما خيب الآمال ولم يُقدم المستوى المتوقع والمأمول عقب ضمه من ليستر سيتي الإنجليزي صيف 2018 مقابل 16.5 مليون يورو في أغلى صفقة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وفيما يدور الحديث عن بديل موسى في النصر، نقلت صحيفة عُكاظ السعودية عن مصادرها الخاصة أن أحد وكلاء اللاعبين في أوروبا رشح العربي هلال سوداني مهاجم أولمبياكوس ومنتخب الجزائر لإدارة العالمي للتعاقد معه بدلًا من اللاعب صاحب الـ27 عامًا.

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ويلعب سوداني موسمه الأول مع فريقه اليوناني الذي انضم له خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي من نوتنجهام فورست، وينتظر الوكيل الضوء الأخضر من إدارة النصر لبدء مفاوضات نقل اللاعب للعاصمة السعودية الرياض.

المهاجم صاحب الـ32 عامًا سبق أن عمل مع روي فيتوريا المدير الفني الحالي للنصر، إذ تواجدا معًا في نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي موسمي 2011-2012 و2012-2013 وفازا معًا بكأس البرتغال في الموسم الثاني.