النصر وأبها: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد أبها، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2019-20، علي ملعب الملك فيصل بن فهد

النصر 0 × 0 أبها

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1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

علي الجانب الآخر، بدأ أبها الموسم بداية جيدة إلى حد ما، ففي مباراته الأخيرة نجح في اقتناص ثلاث نقاط غالية من العميد علي ملعبه وسط جماهيره بنتيجة (2-0)، ليُصبح بذلك في المركز الثامن برصيد 1 نقطة، جمعهم من ثلاثة انتصارات وتعادلين، وخسر الفريق مباراتين حتى الآن فى الدوري بعد أن خاض 8 مباريات.

حقق العالمي فوزًا غاليًا علي مضيفه الهلال، بهدفين مقابل هدف، فى ديربي الرياض من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب جامعة الملك سعود، وبهذه النتيجة يحتل النصر المركز الخامس فى ترتيب الجدول برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزعيم المتصدر، ومتساويًا مع الأهلي صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر ضد أبها في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./