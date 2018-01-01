النصر الإماراتي يُعلن إيقاف محمود خميس لأجل غير مسمى

أشار الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن إيقاف اللاعب سيتم لحين وصول التقرير النهائي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت إدارة نادي النصر الإماراتي إيقاف محمود خميس لاعب الفريق الأول لكرة القدم لأجل غير مسمى.

وأشار الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن إيقاف اللاعب سيتم لحين وصول التقرير النهائي من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وأكد مجلس إدارة شركة النصر أن هذا القرار يأتي تطبيقاً للمصلحة العليا للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم المُقبل على المشاركة في كأس آسيا.

وكان حسن سهيل مشرف المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم قد كشف عن سبب استبعاد لاعب النصر محمود خميس من المنتخب، قبل أيام على بدء المنتخب مشواره في كأس اسيا.

وأكد سهيل أن إبعاد خميس يأتي كعقوبة انضباطية على اللاعب بسبب سوء السلوك، فيما لم يكشف اتحاد الكرة عن تفاصيل التصرف الذي بدر من اللاعب.

وتحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا 2019، والتي تنطلق يوم 5 يناير المقبل وستمر حتى الأول من فبراير 2018.