النسخة السابعة من حفل جوائز دوري الخليج العربي تُقام غدًا في دبي

النسخة الحالية تعد السابعة من حفل الجوائز السنوي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة الإماراتية الإعلان عن جوائز الموسم الحالي 2018\2019 من دوري الخليج العربي والتي تُقام غدًا في قاعة الجوهرة بمركز المؤتمرات بمدينة جميرا في إمارة دبي.

ويبدأ الحفل الساعة العاشرة والربع مساء يوم غدٍ الجمعة الموافق 17 مايو الجاري، حيث تحتفي لجنة دوري المحترفين بنجوم الموسم الكروي 2018-2019 في حفل جوائز دوري الخليج العربي.

النسخة الحالية تعد السابعة من حفل الجوائز السنوي الذي انطلق لأول مرة في ختام موسم 2012-2013 وشهد تطوراً مستمراً كل موسم.

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(🎥: @SharjahSportsTV)



pic.twitter.com/4nzmd4O0QY — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

واستمرت الإضافات هذا الموسم باستحداث جائزة أفضل منصة رقمية رياضية، والتي تهدف إلى تشجيع المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تغطي مسابقات لجنة دوري المحترفين وتلعب دوراً مهماً في الترويج لدورينا عبر تقديم محتوى إعلامي مميز.

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كما أطلقت لجنة دوري المحترفين لأول مرة هذا الموسم جائزة هدف الموسم، حيث يتنافس على النسخة الأولى منها ثلاثة أهداف حصلت على أعلى أصوات من جماهير دورينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التصويت الذي انطلق في الخامس من مايو واستمر حتى الثامن منه وشهد مشاركة أكثر من عشرة آلاف مشجعًا.

وتعتبر جائزة هدف الموسم واحدة من ثمان فئات للجوائز يتم اختيار الفائزين فيها عبر التصويت، وهي: جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، جائزة القائد لأفضل مدرب، جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد، جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير، جائزة أفضل منصة رقمية رياضية بالإضافة إلى جائزة هدف الموسم.