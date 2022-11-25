النجوم تجتمع في قطر .. كاكا يحتفي بأبو تريكة

النجم البرازيلي ضيف مونديال 2022 الخاص

احتفى النجم البرازيلي كاكا بزميله المصري محمد أبو تريكة على هامش ستوديو تحليل لقاء البرازيل وصربيا لحساب كأس العالم.

وفازت البرازيل على صربيا بهدفين نظيفين مساء الخميس لحساب المجموعة السابعة من المونديال بفضل هدفي ريتشارليسون.

كاكا كان حاضراً في ستوديو "بي إن" من أجل تحليل المباراة رفقة أبو تريكة وطارق الجلاهمة، وتقديم محمد سعدون الكواري، ولم يخف فرحته بمشاهدة لقاء بلاده من أرض الملعب.

النجم البرازيلي نشر مجموعة من الصور عبر خاصية القصص على إنستجرام جمعته بضيوف الستوديو وناصر الخليفي، وصورة منفصلة رفقة أبو تريكة.

يذكر أن كاكا يشارك في تحليل المونديال مع شبكة القنوات الرياضية القطرية الشهيرة، ضمن فريق عمل مكون من أبرز نجوم الكرة حول العالم والوطن العربي.