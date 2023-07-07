النجم الشاب يفرض شروطه .. السر وراء حسم ريال مدريد صفقة جولر!

شرطين وراء حسم ريال مدريد الصفقة

أعلن ريال مدريد صباح الجمعة عن صفقته الخامسة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بضم اللاعب التركي أردا جولر، وبالرغم من سنه الصغير لكنه لن يخرج لفترة إعارة.

وصرح الموهبة التركية خلال مؤتمر تقديمه: "كما قلت من قبل، أكدوا لي هنا أنني سألعب وانتهى الأمر، الإعارة ليست في خططي".

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، يمتلك قدمًا يسارية قوية ولكن يبدو أنه كذلك يملك شخصية قوية للغاية للإيمان بفرص حجز مكان أساسي في تشكيل ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية تلقى كارلو أنشيلوتي اتصالًا قبل بضعة أيام من مجلس إدارة النادي لأخذ رأيه في احتمالية التعاقد مع أحد أفضل مواهب وسط الميدان في كرة القدم الأوروبية.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن اللاعب وافق على الانتقال لريال مدريد، بموجب شرطين لا يمكن التخلي عنهما، وهما عدم البقاء في فنربخشة للعب معارًا لموسم آخر، وأن يكون جزءًا من الفريق الأول أو بعبارات صحيحة لا إعارات.

يتمتع اللاعب الشاب التركي الدولي بداعم هام في النادي وهو جوني كالافات الكشاف الرئيسي للفريق، والذي اهتم بإرسال فيديو لأنشيلوتي ليشاهد قدارت اللاعب الذي يمكنه اللعب سواء في الجناح الأيمن أو في وسط الملعب.

وجاء رأي كارلو أنه شاب لديه موهبة، ولديه القدرة على خلق الفرص والتهديف، وهو شيء لا يملكه الفريق حاليًا، لذا لم يوافق المدرب الإيطالي فحسب، بل أخذ الهاتف واتصل بآردا ليخبره أنه سيكون سعيدًا لوجوده في الفريق الأول وأخبره عن مركزه في الفريق، حيث سينافس براهيم دياز على حجز مكان صانع الألعاب.