النجم الساحلي يُعلن رحيل كارلوس جاريدو عن قيادة الفريق

جاء قرار رحيل جاريدو بشكل مفاجئ لجماهير الفريق

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عن رحيل المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو، من قيادة الفريق بالوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وجاء قرار رحيل جاريدو بشكل مفاجئ لجماهير الفريق، وبالتحديد قبل حوالي نصف ساعة فقط من مواجهة هلال الشابة.

الصفحة الرسمية للنجم الساحلي عبر موقع فيسبوك نشرت صورة لجاريدو مُعلقةً عليها :"فك الارتباط بالتراضي مع المدرب خوان كارلوس جاريدو"، قبل أن تضيف :"لن يقود مباراة اليوم".

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ويأتي هذا القرار على الرغم من قيادة جاريدو لنادي النجم إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، متصدرًا المجموعة الثانية على حساب الأهلي المصري.

وكانت التقارير الصحفية التونسية أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن الخلافات دبت بين المدرب الإسباني ولاعبي الفريق الذين أضربوا عن التدريبات، قبل أن تنجح محاولات الإدارة في إقناعهم بالعودة للتدريبات.

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يُذكر ان نادي النجم الساحلي لا يسير بنجاح في المسابقة المحلية، حيث حقق الفريق نتائج هزيلة في مسابقة الدوري التونسي، محتلاً المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 13 مباراة خاضها.