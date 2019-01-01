النجم الساحلي: لا نعرف شيئًا عن تكريم رمضان صبحي

النجم الساحلي يسعى للفوز على الأهلي

أوضح قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي، حقيقة تكريم إدارة ناديه لرمضان صبحي لاعب الأهلي الذي توج مؤخرًا بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وكان رمضان قد قاد منتخب مصر للشباب للتتويج بكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في بلاد الفراعنة مؤخرًا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر تأهل إلى أولمبياد طوكيو رفقة كوت ديفوار صاحبة المركز الثاني في البطولة الإفريقية، وجنوب إفريقيا التي حلت في المرتبة الثالثة.

وقال قيس عاشور في تصريحات تلفزيونية: "لا نعلم شيء عن تكريم رمضان صبحي، علمنا هذا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فقط".

وتابع: "من الممكن أن تكون هذه اللفتة من تجاه بعض الجماهير أو جمعيات أحباء، ولكن من ناحية النادي لم يصدر منا أي شيء رسمي بهذا الشأن".

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وأضاف عاشور: "ننتظر رد الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مشاركة كوليبالي من عدمها أمام الأهلي".

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال إفريقيا بدور المجموعات، على الملعب الأوليمبي برادس يوم الجمعة.