موعد مباراة النجم الساحلي والإفريقي في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النجم الساحلي ضد الإفريقي في الجولة الثامنة من الدوري التونسي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية للجولة؟

يستقبل الملعب الأوليمبي برادس مباراة النجم الساحلي ومضيفه الإفريقي في الجولة الثامنة من الدوري التونسي ، ويحاول الفريقين اللذان يعيشان فترة من عدم الاستقرار لتحسين وضعهم في جدول الدوري وعدم الخروج مبكراً من المنافسة على المراكز الأولى في الدوري.

تعادل ليتوال مع الاتحاد الرياضي بتطاوين تعادلاً سلبياً في الجولة الماضية ويحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط من 6 مباريات ولدية مباراة مؤجلة، ويسعى للحصول على الثلاث نقاط للقفز للمركز الثاني والمنافسة على الصدارة ويدخل الفريق المباراة أول مرة تحت إدارة محمد على نفخة المدرب المؤقت بعد إقالة فييرا.

بينما يحتل الإفريقي المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط بعد 7 جولات من الدوري التونسي ورغم ابتعاده بالفعل عن المراكز الأولي إلا أن بفعل ضغط جماهير النادي الغاصبة على الإدارة لن يكون أمام الفريق إلا الفوز بالمباراة لتهدئة الجماهير، تعادل النادي العاصمي في الجولة الماضية مع البنزرتي في المباراة التي جمعت بينهم على ستاد أحمد البصيري تعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

المزيد من الفرق

جدول ترتيب الدوري التونسي 2020-21

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة النجم الساحلي والإفريقي في الدوري التونسي 2020-21

ما هو موعد مباراة الإفريقي والنجم الساحلي؟

تقام مباراة الإفريقي والنجم الساحلي غداً الإثنين 12 يناير 2021 ميلادياً، الموافق 28 جمادي الأول 1442 هجرياُ.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت تونس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي والإفريقي؟

تقوم قناة الوطنية التونسية 1 بنقل المباراة، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية.