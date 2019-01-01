النجم الساحلي والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث وجريات مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

النجم الساحلي 0 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

يجب أيضًا الإشارة إلى أن آخر مواجهة جمعت الأهلي بالنجم الساحلي كانت في النسخة قبل الماضية، وتحديدًا في الدور نصف النهائي، وحقق الأهلي حينها انتصارًا كبيرًا بستة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب، مما يجعل هذه المباراة بمثابة الثأر بالنسبة للفريق التونسي.

يمكن القول أن الأهلي يضع دوري أبطال إفريقيا كهدفه الأول في السنوات الأخيرة، ولكن رغم ذلك عانى الفريق من فشل ذريع بعد الخسارة في نهائيين متتاليين أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، قبل أن يُهزم العام الماضي في ربع النهائي بخمسة أهداف من صن داونز الجنوب إفريقي في كارثة كبيرة لا يمكن نسيانها.

الأهلي قادم من فوق كبير في الدوري المصري على الجونة بأربعة أهداف نظيفة جعله يتصدر ترتيب البطولة، مما يُزيد الحالة النفسية المميزة لزملاء وليد سُليمان الذي أحرز هاتريك في شباك الفريق الساحلي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./