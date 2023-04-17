توقعات الذكاء الاصطناعي ربما تمنح الأمل للجماهير القلقة

واصل آرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرلييج" نزيف النقاط آخر مباراتين له بالبطولة؛ لكن رغم تقلُص الفارق بينه وبطل الموسم الماضي مانشستر سيتي إلا أن الذكاء الاصطناعي ما زال يتوقع تتويج المدفعجية باللقب.

وخسر آرسنال 4 نقاط آخر جولتين من تعادلهم 2-2 مع ليفربول ثم وست هام بعدما كانوا متقدمين بهدفين دون رد.

ومازال يتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن بطل الموسم السابق، مانشستر سيتي، الذي لعب لقاء أقل.

لكن رغم الحديث عن أفضلية مانشستر سيتي للفوز باللقب فإن موقع LegalSportsbooks يقول إن الذكاء الاصطناعي ما زال في صف

آرسنال بل يقول إن الدوري سيُحسم بفارق نقطة للفريق اللندني.

ووفقًا للتوقعات فإن آرسنال سينهي الموسم في المركز الأول برصيد 90 نقطة إذ سيفوز في 5 مباريات ويخسر واحدة ويتعادل أخرى في المباريات السبع المتبقية للفريق، بينما سيفوز السيتي بست مباريات ويتعادل في واحدة ويخسر أخرى ليحتل المركز الثاني برصيد 89 نقطة.

وتوقع الذكاء الاصطناعي أن يتأهل مانشستر يونايتد ونيوكاسل لدوري الأبطال ويلعب توتنهام وبرايتون في الدوري الأوروبي، ويشارك أستون فيلا في دوري المؤتمر.