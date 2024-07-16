تجربة بلا بطولات..

أعلن جاريث ساوثجيت رحيله عن منتخب إنجلترا بعد الإخفاق في تحقيق لقب يورو 2024 بالخسارة من إسبانيا 2-1 في المباراة النهائية..

وأصدر ساوثجيت بيانًا قال فيه: "كرجل معتز بإنجليزيته، لقد كان شرف حياتي أن ألعب لإنجلترا وأن أتولى تدريب إنجلترا. لقد كان ذلك يعني كل شيء بالنسبة لي، وقد أعطيته كل ما لدي".

وأضاف البيان: "لكن حان الوقت للتغيير وبدء فصل جديد. المباراة النهائية يوم الأحد في برلين ضد إسبانيا كانت مباراتي الأخيرة كمدرب لإنجلترا".

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وأردف: "انضممت إلى العمل مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 2011، وأنا مصمم على تحسين كرة القدم الإنجليزية. خلال تلك الفترة، بما في ذلك ثماني سنوات كمدرب للمنتخب الإنجليزي، تلقيت الدعم من بعض الأشخاص الرائعين الذين وجهوا لي الشكر الجزيل".

من جانبه قال مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن الاتحاد سيعين خليفة ساوثجيت "في أقرب وقت ممكن" قائلًا إنه سيكون موجودًا لسد احتياجات منتخب إنجلترا قبل بدء دوري الأمم الأوروبية سبتمبر المقبل.