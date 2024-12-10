النبأ السار الذي ينتظره عشاق برشلونة.. عودة رونالد أراوخو رسميًا!

إصابة أثرت كثيرًا على مستوى دفاع برشلونة

بعد مرور 156 يومًا على إصابته في ربع نهائي كوبا أمريكا، عاد رونالد أراوخو رسميًا إلى الملاعب. ليدعم التشكيلة الدفاعية لكتيبة المدرب هانزي فليك.

بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة احتاجت إلى إجراء عملية جراحية، تم ضم المدافع الأوروجوياني إلى تشكيلة برشلونة لمباراة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء أراوخو تحت قيادة هانزي فليك، هذه المرة ستكون مع رحلة برشلونة إلى سيجنال إيدونا بارك يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

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قائمة برشلونة لمباراة بوروسيا دورتموند في دوري ابطال أوروبا 2024-2025

وجاءت القائمة الكاملة لبرشلونة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: إنياكي بينيا - فويتشيك تشتشيسني - أسترالاجا.

خط الدفاع: باو كوبارسي - أليخاندو بالدي - رونالد أراوخو - إنييجو مارتينيز - جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتين.

خط الوسط: جافي - بابلو توري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: داني أولمو - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - فيران توريس - لامين يامال

ويسافر فريق برشلونة إلى ألمانيا يوم الثلاثاء حيث سيظهر المدرب هانزي فليك وأحد أفراد الفريق أمام الصحافة قبل جلسة تدريبية في ملعب مباراتهم ضد وصيف البطولة في 2023/24.